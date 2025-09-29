Okan Buruk'u yemek isteyenleri açıkladı: Fatih Terim detayı

Okan Buruk'u yemek isteyenleri açıkladı: Fatih Terim detayı
Yayınlanma:
Abdülkerim Durmaz, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Galatasaray ve Fenerbahçe'de bölünmeler olduğunu ileri sürdü.

Durmaz, Beyaz TV'deki programda şu ifadeleri kullandı:

- Galatasaray kulübünde çok fazla bölünme yok. Sadece Fatih Terimciler ve Terim'i sevmeyenler var. Bugün bekliyorlar ki Okan Buruk 2-3 maç takılsın onu yesinler. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Ama bu bölünme Fenerbahçe'de çok daha fazla.

"FENERBAHÇE PARÇALARA BÖLÜNMÜŞ"

- Fenerbahçe kulübü kendi içerisinde parçalara bölünmüş. Azizciler, Ali Koç'u sevenler, Aykutçular, Alexciler, İsmail Kartal'ı sevenler diye diye gidiyor. Bu durum Fenerbahçe'ye zarar verir.

Okan Buruk ve Dursun Özbek'in nasıl ters düştüğünü açıkladıOkan Buruk ve Dursun Özbek'in nasıl ters düştüğünü açıkladı

- Herkes kendi isteklerini yerine getirmek istiyor. Ben hiçbir zaman böyle yapmam.

- Diyelim ki ben eski takım arkadaşım İsmail Kartal'ı istedim ve başarısız oldu nasıl hesap vereceğim? Herkes TV programına çıkıyor kendi isteklerini dile getiriyor bu olmaz.

