Okan Buruk ve Dursun Özbek'in nasıl ters düştüğünü açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray sahasında Liverpool ile karşılaşacak. 30 Eylül Salı günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 22.00’de başlayacak.

Taraftarlar karşılaşmayı merakla beklerken Emre Bol’dan Okan Buruk ve Dursun Özbek’e UEFA Şampiyonlar Ligi eleştirisi geldi.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etti

“BİRBİRLERİNDEN HABERLERİ YOK”

Yapılan açıklamalara sert çıkan Emre Bol, "Galatasaray'ın 300 milyon Euro'luk kadrosu var. Santrforuna 80 milyon Euro para harcadı. Bu takımın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'i hedeflemesi gerekirken ilk 24 konuşuluyor. Dursun Özbek ilk 8'den bahsediyor, Okan Buruk ise ilk 24'den bahsediyor. Demek ki birbirlerinden haberleri yok. Frankfurt'u yenmek gerekiyordu hadi yenildin diyelim ama 5 tane yersen artık göze çarparsın” sözlerini sarf etti.

“TARAFTAR TEPKİSİNDE SON DERECE HAKLI”

Frankfurt maçı sonrası yapılan eleştirilere de değinen Emre Bol, "Galatasaray taraftarı bırak da oyuncusuna tepki göstersin. Sen Frankfurt'tan 5 tane yedin ya. Her sene oynuyorsunuz paranızı takır takır alıyorsunuz. Bırakın da biraz suratlar asılsın. Taraftar tepkisinde son derece haklı. Süper Lig artık Galatasaraylı futbolcular adına bir antrenman. Şampiyonlar Ligi ise ciddi bir sınav” ifadelerini kullandı.