Okan Buruk'tan Osimhen için sakatlık açıklaması: Korkularım var

Yayınlanma:
Milli maçta sakatlanan Victor Osimhen'in son durumu hakkında Okan Buruk'tan açıklama geldi. Buruk henüz sakatlığın durumunu bilmediklerini söyledi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Nijerya - Ruanda maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Victor Osimhen'e dair konuştu.

Osimhen'in ayağında ağrı olduğunu dile getiren Okan Buruk, henüz sakatlığının ne durumda olduğunu bilmediklerini dile getirdi.

"KORKULARIM VAR"

Okan Buruk açıklamasında "Osimhen'e ulaştık. Ayağında bir ağrı olduğunu öğrendik. Tam olarak ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Şu anda Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Mümkün olursa en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapmak istiyoruz. Yarın daha net belli olacaktır. Ağrısı var. 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne durumda olduğunu göreceğiz. Bizim için üzücü oldu. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Korkularım var hep milli takıma gönderirken, bu akşam bunu yaşadık biraz" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

