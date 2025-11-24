Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: Son durum belli oldu

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Union SG mücadelesi öncesi basın toplantısı düzenledi. Okan Buruk, gelen soru üzerine Victor Osimhen ve diğer sakat futbolcuların son durumuna dair konuştu.

“OYUNCULARIMIZIN DURUMUNA BAKACAĞIZ”

Henüz son kararı vermediklerini aktaran Okan Buruk, “Son durumlarına bakacağız oyuncularımızın. Her takımın başına gelebilecek şeyler bunlar. Cezalar, sakatlıklar üst üste gelince sayıca biraz azaldık ama kimi oynatabiliyorsak oynatalım, bizim için en önemli şey 11 kişi sahaya çıkacağız. Oyuncularıma ve takımıma güveniyorum. Son idman öncesi ve yarın oyuncularımızın durumuna bakacağız. Soru işaretli oyuncularımızın durumu netleşecek” dedi.

“DURAN TOPLARA ÇALIŞACAĞIZ”

Rakiplerine dair için ise Okan Buruk, “Çok uzun bir takım. Duran topla da etkililer. Bugünkü antrenmanın ilk bölümünde bunu çalışacağız. Geçtiğimiz sezon biz de duran toplarda etkili bir takımdık. Son idmana göre yarınki kadromuz da çok önemli. Bunun için de çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY – UNION SG MAÇI NE ZAMAN?

25 Kasım Salı günü Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray – Union SG mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.