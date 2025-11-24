Galatasaray'da dev maç öncesi futbolculara müjde

Galatasaray'da dev maç öncesi futbolculara müjde
Yayınlanma:
Union SG'ye konuk olacak Galatasaray'da yönetim prim kararını verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Union SG ile kozlarını paylaşacak. 25 Kasım Salı günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Abdülkerim Durmaz Galatasaray Union SG maçı öncesi açık açık uyardıAbdülkerim Durmaz Galatasaray Union SG maçı öncesi açık açık uyardı

DURSUN ÖZBEK PRİM KARARINI VERDİ

Lig aşamasını ilk 8’de bitirmek isteyen sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek harekete geçti. Dursun Özbek ve yönetim kurulu kritik maç öncesi prim kararını verdi.

jmjmjmj.jpg

1 MİLYON EURO DAĞITACAKLAR

Galip gelinmesi halinde 2.1 milyon euro başarı bonusu edecek olan sarı-kırmızılılarda yönetim, 1 milyon euroyu takıma dağıtacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

PUAN DURUMU

Ligin ilk 4 haftasında Eintracht Frankfurt, Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax ile karşılaşan Galatasaray, 9 puan toplamayı başardı. 3 puanı bulunan Union SG ise 28. sırada bulunuyor.

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Spor
Guardiola affını istedi
Guardiola affını istedi
Sergen Yalçın izin vermedi: Çalışmalar başladı
Sergen Yalçın izin vermedi: Çalışmalar başladı
Fenerbahçe vakit kaybetmeden başladı
Fenerbahçe vakit kaybetmeden başladı