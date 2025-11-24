Galatasaray'da dev maç öncesi futbolculara müjde

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Union SG ile kozlarını paylaşacak. 25 Kasım Salı günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Abdülkerim Durmaz Galatasaray Union SG maçı öncesi açık açık uyardı

DURSUN ÖZBEK PRİM KARARINI VERDİ

Lig aşamasını ilk 8’de bitirmek isteyen sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek harekete geçti. Dursun Özbek ve yönetim kurulu kritik maç öncesi prim kararını verdi.

1 MİLYON EURO DAĞITACAKLAR

Galip gelinmesi halinde 2.1 milyon euro başarı bonusu edecek olan sarı-kırmızılılarda yönetim, 1 milyon euroyu takıma dağıtacak.

PUAN DURUMU

Ligin ilk 4 haftasında Eintracht Frankfurt, Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax ile karşılaşan Galatasaray, 9 puan toplamayı başardı. 3 puanı bulunan Union SG ise 28. sırada bulunuyor.