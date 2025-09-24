Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı

Galatasaray, Süper Lig'de dolu dizgin gidiyor.

Sarı kırmızılı takım 6'da 6 yaparak sezona fırtına gibi başladı ve liderlik koltuğuna yerleşti.

Galatasaray, şampiyonluk için yine kesin favori olarak gösterilse de Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisi okları tekrar teknik direktör Okan Buruk'a çevirdi.

Okan Buruk'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

JURGEN KLOPP İDDİASI

Telegol yorumcusu Adnan Aybaba, Galatasaray'ın Frankfurt yenilgisinin ardından ünlü Alman teknik direktör Jurgen Klopp'la bir görüşme yapıldığını ileri sürdü.

Adnan Aybaba, Haber Sarı Kırmızı'daki habere göre şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'da Frankfurt maçından sonra Galatasaraylı bir yönetici, Türk ortakları olan Alman bir firmasıyla toplantı yapıyor ve Jürgen Klopp ile ilgili bir görüşme teklifinde bulunuyor, orada görüntülü bir görüşme oluyor. Çok ilginç ama Klopp da buna sıcak bakıyor."

