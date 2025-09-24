Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı

Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray'ın Süper Lig'de dolu dizgin ilerlemesine rağmen Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığı teknik direktör Okan Buruk'la ilgili yeni bir iddianın ortaya atılmasına yol açtı.

Galatasaray, Süper Lig'de dolu dizgin gidiyor.

Sarı kırmızılı takım 6'da 6 yaparak sezona fırtına gibi başladı ve liderlik koltuğuna yerleşti.

Galatasaray, şampiyonluk için yine kesin favori olarak gösterilse de Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisi okları tekrar teknik direktör Okan Buruk'a çevirdi.

Okan Buruk'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

JURGEN KLOPP İDDİASI

Telegol yorumcusu Adnan Aybaba, Galatasaray'ın Frankfurt yenilgisinin ardından ünlü Alman teknik direktör Jurgen Klopp'la bir görüşme yapıldığını ileri sürdü.

Adnan Aybaba, Haber Sarı Kırmızı'daki habere göre şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'da Frankfurt maçından sonra Galatasaraylı bir yönetici, Türk ortakları olan Alman bir firmasıyla toplantı yapıyor ve Jürgen Klopp ile ilgili bir görüşme teklifinde bulunuyor, orada görüntülü bir görüşme oluyor. Çok ilginç ama Klopp da buna sıcak bakıyor."

whatsapp-image-2025-09-24-at-15-39-29.jpeg

Galatasaray'a yapılan en büyük kötülüğü açıkladıGalatasaray'a yapılan en büyük kötülüğü açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Spor
Galatasaray resmen açıkladı: İmzalar atıldı
Galatasaray resmen açıkladı: İmzalar atıldı
Ali Ekber Düzgün Beştepe'de neler yaşandığını bir bir anlattı
Ali Ekber Düzgün Beştepe'de neler yaşandığını bir bir anlattı