Galatasaray'a yapılan en büyük kötülüğü açıkladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Einracht Frankfurt'a 5-1 yenildi. Ama Süper Lig'de çıktığı 6 maçı da kazanan sarı kırmızılı takım, liderlik koltuğunda otururken, daha şimdiden şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterildi.

Fotomaç gazetesinde yazan Ender Bilgin, "Galatasaray Süper lig ve Şampiyonlar Ligi arasında gece ile gündüz gibi kalite farkı olduğundan garip bir çaresizlik yaşıyor" diyerek çarpıcı ifadeler kullandı.

Bilgin, yazısının bir bölümünde şu görüşlere yer verdi:

"Avrupa'daki orta seviye bir takımın fizik kalitesi, atletizmi ve taktik disiplini ise bize göre fersah fersah ileride olduğundan kalite olarak önde olsanız bile bunu skora yansıtamıyorsunuz.

İşte, Konya maçı.

Konyaspor eli yüzü düzgün bir takım olmasına rağmen Galatasaray neredeyse hiç sıkmadan net bir galibiyet aldı. Son bölümdeki Konya baskısı sizi yanıltmasın.

Maç çoktan bitmişti. Yine de Galatasaray'ın kendi içinde çözmesi gereken dertler var. İlk sırada fizik kaliteyi yükseltmek geliyor. Mevcut görüntü iyi değil. Ayrıca Sane'nin vurdumduymaz hali düşündürücü.

Okan Hoca onu kazanabilmek için sürekli oynatıyor ama bu haliyle bir gün size patlatıverir.

İcardi'nin de bir an önce kilolarından kurtulup, eski maç ritmini bulması gerek.

Çare Osimhen. O da Alanya karşısında yarım saat oynayabilirse, Liverpool maçına hazır bir şekilde çıkabilir.

Bu arada lig şimdiden bitmiş gibi konuşanlar Galatasaray'a en büyük kötülüğü yapıyor.

Şampiyonlar Ligi'nin yıpratıcı etkisi henüz yaşanmadı. Adım adım gitmek lazım. Daha bu köprünün altından çok su akar."

