Galatasaray'da kriz çıkarabilecek futbolcuyu açıkladı

Süper Lig’in 6. hafta maçında Galatasaray sahasında Konyaspor’u konuk etti. Rams Park’ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 3-1 kazanmayı başardı.

Galatasaray’ın gollerini 23’te Yunus Akgün, 45+1’de Mauro Icardi ve 64’te Lucas Torreira kaydetti. Konyaspor’un tek golü ise 79’da Umut Nayir’den geldi.

“GALATASARAY ARTIK KENDİSİYLE YARIŞIYOR”

Sarı-kırmızılıların performansına dair konuşan Zeki Uzundurukan, "Galatasaray, artık kendisiyle yarışıyor ve ligde rakibi yok. Yüzde 50 kapasiteyle bile rakiplerini güle oynaya yenebilen bir Galatasaray var” sözlerini sarf etti.

Leroy Sane

“LEROY SANE İLE İLGİLİ BİR KRİZ ÇIKABİLİR”

Leroy Sane’ye dikkat çeken Zeki Uzundurukan, "Galatasaray'da yıldız oyuncularla ilgili bir kriz çıkarsa, Leroy Sane ile ilgili bir kriz çıkabilir. Diğer oyuncuların hepsinin aidiyetini görebiliyorum” ifadelerini kullandı.

