Galatasaray'da kriz çıkarabilecek futbolcuyu açıkladı

Galatasaray'da kriz çıkarabilecek futbolcuyu açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray'a dair konuşan Zeki Uzundurukan, Leroy Sane'ye dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Süper Lig’in 6. hafta maçında Galatasaray sahasında Konyaspor’u konuk etti. Rams Park’ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 3-1 kazanmayı başardı.

Galatasaray’ın gollerini 23’te Yunus Akgün, 45+1’de Mauro Icardi ve 64’te Lucas Torreira kaydetti. Konyaspor’un tek golü ise 79’da Umut Nayir’den geldi.

“GALATASARAY ARTIK KENDİSİYLE YARIŞIYOR”

Sarı-kırmızılıların performansına dair konuşan Zeki Uzundurukan, "Galatasaray, artık kendisiyle yarışıyor ve ligde rakibi yok. Yüzde 50 kapasiteyle bile rakiplerini güle oynaya yenebilen bir Galatasaray var” sözlerini sarf etti.

leroy-sane.webp
Leroy Sane

“LEROY SANE İLE İLGİLİ BİR KRİZ ÇIKABİLİR”

Leroy Sane’ye dikkat çeken Zeki Uzundurukan, "Galatasaray'da yıldız oyuncularla ilgili bir kriz çıkarsa, Leroy Sane ile ilgili bir kriz çıkabilir. Diğer oyuncuların hepsinin aidiyetini görebiliyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı karıştıracak Osimhen iddiasıGalatasaray'ı karıştıracak Osimhen iddiası

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Spor
TFF Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı
TFF Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı
Ali Koç'un son talimatı ortaya çıktı
Ali Koç'un son talimatı ortaya çıktı