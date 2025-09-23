Galatasaray'ı karıştıracak Osimhen iddiası

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-1’lik skorla mağlup etti.

OKAN BURUK’TAN OSIMHEN AÇIKLAMASI

Karşılaşmanın ardından Victor Osimhen’e dair gelen soru üzerine konuşan Okan Buruk, son durumuna dair bilgilendirmelerde bulundu.

Osimhen’in ufak ağrılarının olduğunu dile getiren Okan Buruk, Alanyaspor veya Liverpool maçında sahalara döneceğini ifade etti.

“YÜZDE 100 İYİLEŞMEDEN OYNAMAM’ DİYORMUŞ”

Okan Buruk’un açıklamaları sonrası Ertem Şener’den ise bambaşka bir iddia geldi. Oyuncunun durumu için Ertem Şener, "Osimhen'in özelliği şuymuş. Bunu kulübün içinden öğrendim. 'Ayağımda ağrı bile olmayacak. Bastığımda bir şey hissetmeyeceğim. İğneyle falan oynamam. Ben yüzde 100 iyileşmeden oynamam' diyormuş. O yüzden Okan hoca, 'Ufak ağrıları var, bunları tolere edip oynaması halinde...' diyor" sözlerini sarf etti.

