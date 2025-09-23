Okan Buruk Osimhen'in sahalara döneceği maçı açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Sarı-kırmızılıların devre arası transferlerinden biri olan Osimhen'in dönüş tarihi netleşmeye başladı.

Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası üç maçtır formasından uzak kalan 26 yaşındaki golcü, dün gerçekleştirilen antrenmana katıldı. Okan Buruk, oyuncusunun durumunu şu sözlerle değerlendirdi:

ANTRENMANA ÇIKTI

Victor Osimhen’in bugün kontrolleri yapıldı.

Dün yapılan antrenmanda yer aldı.

Ufak ağrıları devam ediyor.

Bunları tolere edebilirse bir sonraki maçta kadroda olmasını umut ediyoruz.

ALANYA MAÇINDA SAHADA

Buruk, Osimhen’in Süper Lig’de oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında kadroda yer alacağını ancak Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a karşı oynanacak kritik mücadelede ise sahada olmasını beklediklerini ifade etti. Teknik heyet, oyuncunun ağrı durumunu antrenmanlarda gözlemleyerek karar verecek.

Osimhen 3 maç forma giyemedi

3 MAÇI KAÇIRDI

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de Eyüpspor ve Konyaspor maçlarını kaçıran Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt karşısında da takımını yalnız bırakmıştı. Galatasaray taraftarı, yıldız golcünün dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor.

GÖZLER OSIMHEN'DE

Galatasaray’ın hücum hattında önemli bir rol üstlenmesi beklenen Osimhen, fiziksel gücü, bitiriciliği ve Avrupa tecrübesiyle sarı-kırmızılıların sezon hedeflerinde kilit isimlerden biri olacak. Sağlık durumu yakından takip edilen oyuncunun dönüşü, hem Süper Lig hem Avrupa arenasında Galatasaray’ın elini güçlendirecek.