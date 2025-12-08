Süper Lig’de 15. haftada Samsunspor'u sahasında 3-2 mağlup eden saha Galatasaray'da Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları Kaya Çilingiroğlu'nun tepkisine neden oldu. Sert yorumlarıyla dikkat çeken Kaya Çilingiroğlu, TRT Spor'da Yüz Yüze Futbol programında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u ağır sözlerle eleştirdi. Çilingiroğlu’nun hedefinde Buruk’un rakip takımlara ve taraftarlara yönelik tutumu vardı.

Çilingiroğlu, Okan Buruk’un davranışlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, özellikle Fenerbahçe ile yaşanan gerilimleri gündeme taşıdı.

Çilingiroğlu, “Türkiye'nin meselesi oldu bu. Rakiplerine saygısızlığı bırak; Okan Buruk rakip camialara da saygısızlık yapıyor! O gün canını zor kurtarmışsa, bütün Fenerbahçe camiasına küfür ediyor. Ne yaptı Fenerbahçe taraftarı sana? Benim anlamadığı bu yani. Küfür etmek demek o! Sıfır saygısı var. Rakibe sıfır saygısı olan bir spor adamı. Ama oynarken de böyleydi” sözleriyle Buruk’u ağır sözlerle eleştirdi.

Kaya Çilingiroğlu'nun Okan Buruk yorumu Galatasaray taraftarını kızdırdı

"SELAM BİLE VERMEM"

Ünlü yorumcu, eleştirilerinin dozunu artırarak Buruk ile kişisel ilişkisine de nokta koyduğunu açıkladı. Çilingiroğlu, “Ben Okan Buruk’a merhaba demem, selam vermem! Vardı buna benzer bir iki tane daha. Selam vermem abi. Önce rakibine saygı duyacaksın” ifadeleriyle mesafesini net bir şekilde ortaya koydu.

"OKAN BURUK TEHDİT EDİYOR"

Okan Buruk'un "Herkes gördü, buradan ayaklarımızı kurtardığımız için şükrederek gideceğiz. Biz de Galatasaray'ız. Galatasaray birleşecek. Nasıl bir Galatasaray ortaya çıkarmamız gerektiğini herkes görecek" sözleri üzerine de Kaya Çilingiroğlu çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

Çilingiroğlu, Okan Buruk'un bu sözlerini 'tehdit' olarak sözlendiğini iddia etti. Kaya Çilingiroğlu, "Tehdit var bak. Siz de buraya geleceksiniz göreceksiniz demek" dedi.

GALATASARAY TARFTARI TEPKİLİ

Çilingiroğlu’nun bu çıkışı Galatasaray Cephesinde tartışma yaratırken, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Sarı Kırmızılı taraftarlar kaya Çilingiroğlu'na tepki gösterdi ve öfkelerini sosyal medyadan dile getirdi.

"SİZ BİRER PİYONSUNUZ"

Çilingiroğlu, Türk futbolundaki karar mekanizmalarına dair dikkat çeken açıklamalarda da bulundu ve “Siz birer piyonsunuz. Şah ile vezir karar veriyor sizler de onlara uymak zorundasınız” sözleriyle futbolun perde arkasına işaret etti.

"GALATASARAY NE DERSE O OLUR"

TFF ile Galatasaray’ın karar süreçlerinde belirleyici olduğunu savunan Çilingiroğlu, “Galatasaray ne derse o olur net.” diyerek iddiasını sürdürdü.

Sözlerini “Galatasaray istediğini aldı mı aldı paşa gibi aldı” diyerek noktalayan Çilingiroğlu, gündemde geniş yer bulan ifadeleriyle tartışmaları daha da alevlendirdi.