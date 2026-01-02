Olaylı derbiye ceza yağdı: 3 futbolcuya 9'ar maç

Aydın Süper Amatör Lig'in 9. haftasında Çine Madranspor ile Aydın Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan derbi maçının sonunda olaylar çıkmış ve 8 futbolcu disipline sevk edilmişti.

SAVUNMALARI İSTENMİŞTİ

Aydın Denge Haber'de yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun (AFDK) resen inceleme başlattığı olaylı müsabakada, Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan 4, Çine Madranspor’dan ise 4 futbolcu olmak üzere toplam 8 oyuncudan savunma talep edilmişti. Karşılaşmaya ait görüntü ve videolar, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Disiplin Kurulu tarafından son kez mercek altına alındı. Yapılan değerlendirmelerin ardından futbolcularla ilgili kesin yaptırım kararları İl Disiplin Kurulu tarafından karara bağlandı.

TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu, olaylı karşılaşmaya ilişkin görüntüler, videolar, esame listeleri ve hakem raporlarının incelenmesi amacıyla Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile TFF Aydın Futbol İl Temsilciliği’ne başvuruda bulundu. Yapılan ilk değerlendirmeler neticesinde, iki ekipten toplam 8 futbolcu tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi. Süreci yakından izleyen AFDK, nihai kararların İl Disiplin Kurulu tarafından alınmasını talep etti.

3 OYUNCU 9 MAÇ CEZA ALDI

Aydın İl Disiplin Kurulu, olaylı maçın cezalarını açıkladı.

Çine Madranspor’dan Adnan Erdem 4 maç, Ali Berkay Serdar 9 maç, Mehmet Can Edis 9 maç ve Sinan Şamil Demircan 6 maç ceza aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan ise Kemal Ecel 4 maç, Mustafa Golgır 9 maç, Mikail Uluışık 4 maç ve Emirhan Efe Kılıç 4 maç ceza aldı.