Gökhan İnler'den Semih Kılıçsoy sözleri

Beşiktaş'ta kariyerini noktaladıktan sonra sportif direktörlüğe geçen Udinese sportif direktörü Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy ve İtalya'da forma giyen milli futbolcular hakkında konuştu. İnler, Semih ile sık sık görüştüğünü ve oyuncuyu kulüpte çok sevdiklerini belirtti.

İtalya Serie A ekibi Udinese'nin sportif direktörü Gökhan İnler, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.
İnler, Cagliari'de performansı yükselen Semih Kılıçsoy hakkında da konuştu.

''SEMİH'İ SEVİYORLAR''

Pisa ve Torino'ya attığı gollerle İtalya'da gündem olan 20 yaşındaki Semih Kılıçsoy ile ilgili konuşan Gökhan İnler, ''Semih ile sık sık görüşüyorum. Geçen gol attı. Oyuncuyu seviyorlar. Orada arkadaşlarım var, hocaları da eski futbolcu. Çok mutlu. En önemlisi süreç yönetimi. Türk olsun, Afrikalı olsun onu yönetmek. Böyle oyuncularla çok konuşmak gerekiyor. Onları hareketlendirmek lazım. Semih yavaş yavaş süre almaya başladı. Ağabey olarak elimden geleni yapıyorum onun için. Semih gibi bir profil bize de lazım. Zaman belki uymadı. Semih inşallah güzel bir kariyer yapar.'' dedi.

Gökhan İnler değerlendirmeler yaptı
''HAKAN BURADA MUTLU''

Serie A'da forma giyen milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik ve Kenan Yıldız ile ilgili de konuşan İnler, "Hakan ile geçen gün görüştük burada mutlu. Spalletti ile görüştüm. Kenan'ı çok seviyor. Kenan'ı lider rolde daha çok öne çıkarmak istediğini söyledi. Çok mutlu. Zaten performansını görüyorsunuz. Zeki de Roma'da Gasperini ile iyi performans sergiliyor. Gasperini kolay bir hoca değil. Efendi bir insan. Türk oyuncularla ilgili negatif bir şey diyemem'' ifadelerini kullandı.

