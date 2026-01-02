Trabzonspor gümbür gümbür geliyor: Zirveye ortak oldu

Yayınlanma:
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Ligi'nin ilk devresini 36 puanla 3. sırada tamamladı ve şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürüyor.

Kadınlar Süper Ligi'nde boy gösteren Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, ligin ilk devresini 36 puanla 3. sırada tamamladı.
İkinci sırada yer alan Galatasaray ile aynı puanda olan bordo-mavililer, lider Fenerbahçe ile arasında 4 puanlık bir fark bulunuyor.

SON 8 MAÇINI KAZANDI

Son 8 lig karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak form grafiğiyle öne çıkan Trabzonspor, derbilerde yalnızca lider Fenerbahçe’ye boyun eğerken, kendi sahasında Beşiktaş ve Galatasaray’ı mağlup etmenin sevincini yaşadı.
Trabzonspor, ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet alırken, 2 kez de mağlup oldu.

İKİNCİ YARIYI 18 OCAK'TA AÇACAK

Sezonun ikinci yarısına 18 Ocak Pazar günü sahasında Çekmeköy Bilgidoğa karşılaşmasıyla başlayacak olan bordo-mavili ekip, taraftar desteğiyle galibiyet serisini devam ettirerek zirve mücadelesindeki iddiasını korumayı hedefliyor.
Antrenör Hatice Bahar Özgüvenç önderliğinde şampiyonluğa kilitlenen Trabzonspor Kadın Futbol Takımı’nın, bu doğrultuda kadrosunu yeni transferlerle güçlendirmesi beklenirken, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

