Okan Buruk'a derbi galibiyeti şifresi: Solda oynasın

Süper Lig’de haftanın en kritik mücadelesi olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi gözler iki tekink adama çevrildi.

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, sarı-kırmızılıların kadro yapısından disiplin kurullarının kararlarına kadar birçok konuda çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Galatasaray'da kriz sonrası karar çıktı: Okan Buruk mecbur kaldı

"3 YILDIR ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM"

Tüzemen, Galatasaray’ın üç yıldır üst üste şampiyon olmasına rağmen sağ bek pozisyonunda çözüm bulamamasını şaşkınlıkla izlediğini belirtti ve “Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve üç yıldır üst üste şampiyon olan bir takımın sağ bekinin olmamasını şaşkınlıkla izliyorum. Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir takımın sağ beksiz olması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

"SAĞDA DEĞİL SOLDA OYNASIN"

Deneyimli yorumcu, teknik direktör Okan Buruk’a da özel bir tavsiyede bulundu. Leroy Sane’nin sol kanatta daha etkili olduğunu vurgulayan Tüzemen, “Sane solda oynasın, Barış sağda görev alsın. Bayern Münih’te bunu başarıyla yaptı. Icardi ve Osimhen’in kafa gollerinde etkili olması için doğru tercih bu olur” dedi.

"Leroy Sane solda oynasın"

EDERSON NEDEN CEZA ALMADI?

Tüzemen, derbi öncesi Ederson’a ceza verilmemesini de eleştirdi ve “Derbi olmasaydı ceza verilirdi. Bu karar maç öncesi alınmadı” diyerek disiplin kurullarını sert sözlerle hedef aldı.

Levent Tüzemen'den Ederson iddiası: Derbi var diye ceza almadı

"SOKAKTA SİZE BU HAREKETİ YAPSALAR"

Son olarak Ederson’un hareketine değinen Tüzemen, “Sokakta size biri aynı hareketi yapsa ne yaparsınız? Bundan sonra kimse bu tür davranışlardan ceza almaz” diyerek kararın futbol kamuoyunda yanlış bir örnek oluşturduğunu savundu.