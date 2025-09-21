"Okan Buruk'a 2 futbolcu bozuldu" dedi ve İlk 11'den kesilecek yıldızı açıkladı

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik yenilginin ardından çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, katıldığı YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Haber Sarı Kırmızı'ya göre Özcan şunları söyledi:

- Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi, yedek kalmalarına bozuldular.

- Abdülkerim'i haklı buluyorum. Sanchez'in sol stoper performansını gördük.

- Takım savunması da uyum işidir. Uğurcan Çakır ve Singo, takımla oynamaya çok alışkın değil ve 5 gol yenildi.

- Frankfurt'ta ortadan kaybolan Lero Sane, 11'den kesilecek. Barış Alper kenar forvete ve Icardi ileri uca gelecek.

- Konyaspor maçında riske edilmeyecek olan Victor Osimhen, çarşamba günü takımla çalışmalara başlayacak. Alanya deplasmanında kadroya alınması planlanan yıldız oyuncu kendisini test edecek. Liverpool ve Beşiktaş maçlarında ilk 11 oynayacak şekilde bir planlama var.

