Okan Buruk takımı uyardı: Nefes aldırmayacağız

Yayınlanma:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Kocaelispor ile oynayacakları maç öncesi futbolcuları ile toplantı yaptı ve uyarılarda bulundu.

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.
RAMS Park’ta oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmaya saatler kalan futbolcuları ile toplantı yaparak uyarılarda bulundu.

''HERKES BUNU BİLEREK ÇIKACAK''

Okan Buruk toplantıda, “Bu maç sadece üç puan değil. Bu, sezon boyunca nasıl bir takım olduğumuzu göstereceğimiz bir karakter sınavı. Sahaya çıkan herkes bunu bilerek çıkacak.” ifadelerini kullandı.

''RAKİBE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ''

Konuşmasını sürdüren Buruk’un “Maça hızlı başlayacağız, rakibe nefes aldırmayacağız. Ama en önemlisi, bitirene kadar aynı açlıkla devam edeceğiz.” dediği öğrenildi.
Okan Buruk’un diğer sözleri şu şekilde:

  • Rakip kim olursa olsun bizim standardımız değişmez. Büyük takım refleksi budur. Eğer biz oyunu erken koparmazsak, her rakip bize problem çıkarabilir.
  • Futbol bazen fırsat oyunudur. Ama büyük takımlar fırsat beklemez, fırsat yaratır. İlk golü bulan değil, ikinciyi isteyen kazanır. Bizim hedefimiz her zaman daha fazlası olmalı.
  • Gevşeme yok. 90 dakika boyunca aynı disiplin, aynı enerji. Skor ne olursa olsun oyunun içinde kalacağız. Büyük takım olmanın şartı budur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Bursaspor tek golle kazandı: Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
Bursaspor tek golle kazandı: Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
Arsene Wenger A Milli Takım'ı merakla bekliyor
Arsene Wenger A Milli Takım'ı merakla bekliyor
Kocaelispor'dan Galatasaray maçına saatler kala zehir gibi açıklama: Bedelini ödeteceğiz
Kocaelispor'dan Galatasaray maçına saatler kala zehir gibi açıklama: Bedelini ödeteceğiz