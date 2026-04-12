Okan Buruk takımı uyardı: Nefes aldırmayacağız

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

RAMS Park’ta oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmaya saatler kalan futbolcuları ile toplantı yaparak uyarılarda bulundu.

''HERKES BUNU BİLEREK ÇIKACAK''

Okan Buruk toplantıda, “Bu maç sadece üç puan değil. Bu, sezon boyunca nasıl bir takım olduğumuzu göstereceğimiz bir karakter sınavı. Sahaya çıkan herkes bunu bilerek çıkacak.” ifadelerini kullandı.

''RAKİBE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ''

Konuşmasını sürdüren Buruk’un “Maça hızlı başlayacağız, rakibe nefes aldırmayacağız. Ama en önemlisi, bitirene kadar aynı açlıkla devam edeceğiz.” dediği öğrenildi.

Okan Buruk’un diğer sözleri şu şekilde: