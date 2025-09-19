Okan Buruk soruya sinirlendi: Verdiği cevap sonrası ortam buz kesti

Okan Buruk soruya sinirlendi: Verdiği cevap sonrası ortam buz kesti
Yayınlanma:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Nagelsmann'ın sözleri hakkında verdiği cevap olay oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt’a konuk olan Galatasaray sahadan 5-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında soruları yanıtlayan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un Alman gazeteci ile yaşadığı diyalog gündem oldu.

NAGELSMANN’IN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Almanya A Milli Takım teknik direktörü Nagelsmann’ın "Leroy Sane'yi daha düşük seviyeli bir lige gittiği için kadroya almadık" sözleri üzerine konuşan Okan Buruk, sert bir cevap verdi.

okan-buruk.webp
Okan Buruk'u sinirlendiren soru

“ÇOK İYİ OLDUĞUNUZ YERDE SLOVAKYA’YA YENİLEBİLİYORSUNUZ”

Slovakya maçını hatırlatan Okan Buruk, "Ona bakarsanız Almanya da Slovakya'ya kaybetti. Kontra olarak bunu söylemek istiyorum. Çok iyi olduğunuz yerde Slovakya'ya yenilebiliyorsunuz" sözlerini sarf etti.

ODA BUZ KESTİ

Okan Buruk’un sözleri sonrası basın toplantısında sessizlik oluşurken Alman basını yaşananlara geniş yer verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

