Galatasaray'da maçı berbat eden 2 futbolcuyu açıkladı

Eintrahct Frankfurt - Galatasaray maçının ardından konuşan Bülent Timurlenk, Yunus Akgün ve Davinson Sanchez'e yüklendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Galatasaray ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.
Deutche Bank Park’ta oynanan mücadelede temsilcimiz rakibine 5-1 mağlup oldu.
Sarı Kırmızılıların tarihi yenilgisi sonrası eleştiri okları teknik direktör Okan Buruk ve bazı oyunculara yöneldi.
Frankfurt deplasmanında 1-0 öne geçen Galatasaray'da özellikle yapılan bireysel hatalar ve taktik yanlışlar 5-1'lik hezimeti getirdi.

“YİNE KAYBET AMA”

Karşılaşmanın ardından Sports Digitale Youtube kanalında konuşan Bülent Timurlenk, "Televizyon başında ya da stadyumda olan insanlara, 'Galatasaray bugün çok iyi mücadele etti de top Galatasaray’ı sevmedi, bireysel hatalar vardı, iyi mücadele etti, canları sağ olsun' denilecek bir maç mı bu maç?
Yine kaybet ama maç bittiğinde insanların kafasında şu düşünce olsun: 'Çok iyi mücadele ettiler” sözlerini sarf etti.

Bülent Timurlenk

“BİR ÇUVAL İNCİRİ BERBAT ETTİ”

Yunus Akgün ve Davinson Sanchez’i eleştiren Bülent Timurlenk, "Türkçede iki tane güzel deyim var. İlki, 'Bir çuval inciri berbat etmek.' Yunus’un ilk golde yaptığı hatayla ortaya çıkan durum budur. İkinci deyim ise, 'Güvendiğin dağlara kar yağması.' O da Davinson Sanchez’in yaptığı hatalar" ifadelerini kullandı.

Mustafa Çulcu Frankfurt Galatasaray maçındaki skandalı açıkladıMustafa Çulcu Frankfurt Galatasaray maçındaki skandalı açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

