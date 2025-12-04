Okan Buruk Ömer Üründül'ü fena kızdırdı

TRT Spor yorumcusu Ömer Üründül, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini değerlendirdi. Üründül, Galatasaray’ın eksiklerine rağmen istediğini aldığını söylerken Torreira’yı “emsali olmayan oyuncu” sözleriyle övdü.

"ÇOK AYIP EDİLDİ"

Üründül, Okan Buruk'un maç sonu açıklamalarına ise teki gösterdi. Ünlü yorumcu, Okan Buruk'un "Canımızı zor kurtardık" değerlendirmesi üzerine, "Ülkemize çok efendi bir teknik direktör gelmiş, kimseye sataşmıyor. Sadece oyuna bakıyor. Sadettin bey Galatasaray başkanını arayıp özel davet ediyor.

En önemlisi taraftarın gireceği yerdeki kafes kaldırılıyor. Böyle bir yaklaşıma sen ‘Canımızı zor kurtardık’ diyorsun. Bu beyanatlarla Türk futbolu hiçbir şey kazanmaz. Fair-play’e uygun bir şey değil, çok ayıp edildi" dedi.

"GALATASARAY İSTEDİĞİNİ ALDI"

Üründül, derbide Fenerbahçe’nin etkisiz kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe 87. dakikaya kadar kaleye isabetli şut atamadı. Bence Fenerbahçe iyi oynamadı. Galatasaray istediğini aldı. Çünkü ilk 11 yapmakta zorlandılar. Eksikleri bir hayli fazlaydı.

"EMSALİ YOK"

Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira’yı özel olarak öven Üründül, performansını "Galatasaray’da bir Torreira faktörü var. Zıpkın gibi. Böyle bir oyuncunun emsali yok" sözleriyle değerlendirdi.