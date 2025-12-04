Fenerbahçe Galatasaray derbisi 100 TL oldu: Dev maç Kadıköy'de

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray GAİN, 11. haftada Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Derbi biletleri 100 liradan satışa çıktı.

DERBİ KADIKÖY'DE

Kadın Futbol Süper Ligi’nde heyecan dorukta! Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray GAİN, 11. haftada Kadıköy’de oynanacak dev derbide kozlarını paylaşacak. İki takım da ligde 10’da 10 yaparak namağlup ilerlerken, karşılaşma şampiyonluk yarışında kritik önem taşıyor.

PAZAR GÜNÜ SAAT 14.00'TE

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, derbi mücadelesi Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde Chobani Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma 7 Aralık Pazar günü saat 14.00’te başlayacak.

Fenerbahçe, derbi biletlerinin 100 liradan satışa sunulduğunu duyurdu. Kombine biletlerin ise bu maçta geçerli olmayacağı belirtildi. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımımız ile Galatasaray Gain Kadın Futbol Takımı arasında oynanacak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 11. hafta karşılaşması, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacaktır.

KOMBİNELER GEÇERSİZ

7 Aralık Pazar günü saat 14.00’te başlayacak olan derbi mücadelesinin bilet fiyatı 100 TL olarak belirlenmiş olup, yarın saat 15.00’ten itibaren passo.com.tr üzerinden satışa sunulacaktır.



* 2025-2026 sezonu kombine biletleri bu maçta geçerli değildir.



Tüm taraftarlarımızı Kadıköy’de takımımızın yanında olmaya davet eder, kamuoyunun bilgisine sunarız.

İKİ TAKIM DA NAMAĞLUP

Ligde oynadığı 10 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe arsaVev ve Galatasaray GAİN, derbide serilerini sürdürmek için sahaya çıkacak.

Kadın futbolunda büyük bir rekabetin yaşanacağı müsabaka, sezonun en dikkat çekici karşılaşmalarından biri olacak.