Okan Buruk Liverpool kararını verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray, ikinci hafta mücadelesinde İngiltere’nin dev kulübü Liverpool’u RAMS Park’ta ağırlamaya hazırlanıyor. Karşılaşma 30 Eylül Salı akşamı saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ile tabii platformundan canlı yayımlanacak.

HAKEM FRANSIZ

Zorlu mücadelede Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin görev alacak. Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenirken, dördüncü hakem olarak Jeremy Stinat sahada olacak.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool’un oyun yapısını detaylı biçimde analiz ederken özellikle Crystal Palace karşısında yaşadıkları zorlukları mercek altına aldı. Milliyet’in haberine göre Buruk, İngiliz ekibinin agresif hücum anlayışına karşı Crystal Palace maçlarındaki verileri panzehir olarak kullanmayı planlıyor.

Okan Buruk Icardi'yi yedek bırakacak

İLKAY KULÜBEYE

Sarı-kırmızılılar sahaya 5’li savunma hattıyla çıkacak. Topa sahip olunduğunda Sallai ve Eren’in hücuma katkısı kritik rol oynayacak. Orta sahada ise Torreira, Lemina ve Sara (İlkay) üçlüsü görev alacak. Bu yapı, Liverpool’un baskılı oyununa karşı direnç oluşturmayı hedefliyor.

TRT'de Beşiktaş iddiası: Galatasaray'ı geçer

ICARDI YEDEK! OSIMHEN 11'E

Galatasaray’ın hücum hattında önemli bir değişiklik yaşanıyor. Milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle son üç maçta forma giyemeyen Victor Osimhen, Liverpool karşılaşmasıyla ilk 11’e geri dönüyor. Alanyaspor maçında son dakikalarda oyuna giren Nijeryalı golcünün, antrenmanlardaki yüksek temposu teknik heyeti etkiledi.

Osimhen’in ilk 11’e dönüşüyle birlikte Mauro Icardi kulübeye çekilecek. Arjantinli yıldızın maçın gidişatına göre oyuna dahil edilmesi planlanıyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un, Barış Alper Yılmaz’ın fiziksel gücüne de ön alanda güveneceği belirtiliyor.