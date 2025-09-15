Okan Buruk kararını verdi: Yeni planı ortaya çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni transfer Wilfried Singo'nun pozisyonuyla ilgili kararını verdi.

Sarı - Kırmızılı ekipte savunma hattında yaşanan rekabet, teknik heyeti yeni arayışlara yöneltti.

Sezon başında kanat oyuncusu olarak kadroya katılan Macar yıldız Roland Sallai, sağ bekte gösterdiği performansla adeta takımın jokeri oldu.

Hem savunmada yaptığı kritik müdahaleler hem de hücuma sağladığı katkılarla dikkat çeken Sallai, Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 2 asistle takımına skor anlamında da destek verdi.

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'dan ne istediğini açıkladı

Okan Buruk’un bu bölgedeki tercihi, Singo’nun ilk 11’deki yerini doğrudan etkiledi. Sağ bekte Sallai’nin formu nedeniyle Singo’nun bu pozisyonda düşünülmediği öğrenildi.

Okan Buruk Singo kararını verdi

Galatasaray savunmasında Abdülkerim Bardakcı’nın performansı zaman zaman eleştirilirken, Buruk’un Singo’yu stoper pozisyonunda değerlendirme ihtimali güç kazandı. Atletik yapısı ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Fildişi Sahilli oyuncunun, savunmanın merkezinde Davinson Sanchez ile birlikte görev alması bekleniyor.

STOPERE GEÇECEK

Okan Buruk’un elinde güçlü alternatifler bulunurken, bu kararın hem savunma kurgusunu hem de hücum geçişlerini etkilemesi bekleniyor. Singo’nun stoperde görev alması durumunda, Galatasaray oyun yapısında daha agresif bir savunma anlayışını benimseyecek.