Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'dan ne istediğini açıkladı

Süper Lig’de Eyüpspor’a konuk olan Galatasaray sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrıldı. Transfer olaylarının ardından 2 hafta kadro dışı kalan Barış Alper Yılmaz, sonradan oyuna girerek sahalara döndü.

“6 MİLYON EURO MAAŞ BEKLENTİSİ VAR”

Barış Alper Yılmaz’ın performansı izleyenleri tatmin ederken Emre Bol’dan ilginç bir iddia geldi. Milli futbolcunun 6 milyon euro maaş talebi olduğunu belirten Emre Bol, "Kulis bilgisi vereyim. Barış Alper Yılmaz'ın 6 milyon Euro üzerinde maaş beklentisi varmış. Büyük ihtimalle bunu karşılayacaklar. Zaten karşılasınlar. Icardi'ye Osimhen'e ne kadar veriyorsun? Barış Alper girdi, oyunu değiştirdi” dedi.

Emre Bol

“GÖZÜM KAPALI YAZARIM”

Osimhen ve Barış Alper Yılmaz’ı öven Emre Bol, "Okan Buruk'un yerinde olsam Avrupa'da kadroya gözüm kapalı yüzde 100 yazacağım iki tane isim var. Barış Alper Yılmaz ve Osimhen… İlk olarak bunları yazarım. Sonra Torreira ve Davinson Sanchez… Yunus Akgün, Leroy Sane bu haliyle oynayamaz. Çok formsuz isim var" sözlerini sarf etti.