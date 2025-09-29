Okan Buruk kararını verdi: İşte Galatasaray'ın Liverpool 11'i
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, İngiliz takımı ile yarın akşam saat 22.00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.
Temsilcimiz ligdeki ilk maçında Almanya'da Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilmişti. Liverpool ise İspanya'nın Atletico Madrid takımını 3-2 yenmişti.
GALATASARAY'IN LIVERPOOL 11'İ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un zorlu maçta sahaya süreceği ilk 11'i belirlediği öğrenildi.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Osimhen'in bu karşılaşmada oynayabileceği bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maça 11'i çıkarması bekleniyor:
Uğurcan, Singo, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Sallai, İlkay, Torreira, Barış Alper, Sane, Osimhen.