Okan Buruk: Büyük hata

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Union SG maçına dair değerlendirmelerde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Union SG ile karşılaştı. Rams Park’taki mücadelede temsilcimiz rakibine 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

“HAKEMİN VERMEDİĞİ KIRMIZI KART BÜYÜK HATA”

Hakeme dair eleştirilerini sıralayan Okan Buruk, “Her şeyi hakeme bağlamamak gerek. Bugün yedek kulübemiz de yeterli olmadı. Jakobs'un sakatlığı da etkiledi. Çözüm aradık ama hücumda kreatif işleri yapmakta zorlandığımız bir gün oldu. Daha çok üretebilirdik. Hakemin vermediği ikinci sarı karttan kırmızı kart büyük hata. İspanya'da zaten hakemlikle ilgili bir konu var. Bugün bunu biz de gördük. Tam hücum yaparken biz oyunu da durdurdu bir kez. İlk golü atan taraf biz olsaydık belki çok rahat kazanabilirdik” dedi.

“EREN ELMALI’NIN CEZASI ÜZÜCÜ OLDU”

Eren Elmalı’nın cezasına dair de konuşan Okan Buruk, “Hepimiz oradayken çok kolay bir gol yedik. Herkesin savunmada olduğu bir andı. Maçın devamında 4-4-2'ye dönmeye çalıştım ama rakibimiz iyi savunma yaptı. Daha çok üretebilirdik. Jakobs kendisi çıkmak istedi. Kontrolleri yapılacak. Şanssız bir dönem geçiriyoruz. Eren'in cezası özellikle bizim için Türk futbolu için üzücü bir durum. Eren'in 4 yıl 8 ay önce oynadığı bir bahisten dolayı Şampiyonlar Ligi maçına çıkmaması çok üzücü oldu. Avrupa kupasında yarışan bir takım için üzücü bir durum oldu. Tabii ki saygı duyuyorum ama çok eskiden yaptığı küçük bir hata için zamanlaması çok kötü oldu diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

