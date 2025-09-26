Okan Buruk baygınlık geçiren futbolcuyu açıkladı

Okan Buruk baygınlık geçiren futbolcuyu açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Lucas Torreira'nın Alanyaspor maçının devre arasında baygınlık geçirdiğini açıkladı.

Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve 7'de 7 yaparak puanını 21'e yükseltti.

Nihat Kahveci: Galatasaray'a ne oldu?Nihat Kahveci: Galatasaray'a ne oldu?

TEK GOL ICARDI'DEN GELDİ

Galatasaray'ın tek golünü Mauro Icardi kaydetti.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMALAR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

''TORREIRA BAYGINLIK GEÇİRDİ''

beIN SPORTS'a konuşan Buruk, Lucas Torreira'nın baygınlık geçirdiğini ifade etti.

Buruk'un sözleri şu şekilde:

"Maç bittiği anda galibiyet sevincini yaşayamadan içeri girdik. Maçın son 15-20 dakikası yaptıklarımız... Rakibimiz iyi bir geçiş takımı. Son bölümde son değişiklikler sonrası daha iyisini yapmamız gerekirdi.

2 maçı düşündük. Hem bugünü hem salı gününü. Barış çok yorulmuştu. Osimhen oyuna girdi. Zorluklarımız devre arasında Torreira baygınlık geçirdi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Spor
Nihat Kahveci: Galatasaray'a ne oldu?
Nihat Kahveci: Galatasaray'a ne oldu?
Liverpool maçı öncesi Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı
Liverpool maçı öncesi Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı