Okan Buruk baygınlık geçiren futbolcuyu açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Lucas Torreira'nın Alanyaspor maçının devre arasında baygınlık geçirdiğini açıkladı.
Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve 7'de 7 yaparak puanını 21'e yükseltti.
Nihat Kahveci: Galatasaray'a ne oldu?
TEK GOL ICARDI'DEN GELDİ
Galatasaray'ın tek golünü Mauro Icardi kaydetti.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMALAR
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
''TORREIRA BAYGINLIK GEÇİRDİ''
beIN SPORTS'a konuşan Buruk, Lucas Torreira'nın baygınlık geçirdiğini ifade etti.
Buruk'un sözleri şu şekilde:
"Maç bittiği anda galibiyet sevincini yaşayamadan içeri girdik. Maçın son 15-20 dakikası yaptıklarımız... Rakibimiz iyi bir geçiş takımı. Son bölümde son değişiklikler sonrası daha iyisini yapmamız gerekirdi.
2 maçı düşündük. Hem bugünü hem salı gününü. Barış çok yorulmuştu. Osimhen oyuna girdi. Zorluklarımız devre arasında Torreira baygınlık geçirdi."