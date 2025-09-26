Okan Buruk baygınlık geçiren futbolcuyu açıkladı

Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve 7'de 7 yaparak puanını 21'e yükseltti.

Nihat Kahveci: Galatasaray'a ne oldu?

Galatasaray'ın tek golünü Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

beIN SPORTS'a konuşan Buruk, Lucas Torreira'nın baygınlık geçirdiğini ifade etti.

Buruk'un sözleri şu şekilde:

"Maç bittiği anda galibiyet sevincini yaşayamadan içeri girdik. Maçın son 15-20 dakikası yaptıklarımız... Rakibimiz iyi bir geçiş takımı. Son bölümde son değişiklikler sonrası daha iyisini yapmamız gerekirdi.

2 maçı düşündük. Hem bugünü hem salı gününü. Barış çok yorulmuştu. Osimhen oyuna girdi. Zorluklarımız devre arasında Torreira baygınlık geçirdi."