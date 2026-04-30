Okan Buruk: Başkanımızla anlaştık

Yayınlanma:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek sezon da göreve devam edeceğini belirterek, başkan Dursun Özbek'le anlaştıklarını söyledi. Buruk, yeni sezonun transferleri ile ilgili de konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un görevde kalıp kalmayacağı belli oldu.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Buruk, göreve devam edeceğini açıkladı.

Galatasaray'ın istediği santrfor ortaya çıktı: Fenerbahçe de devreye girmişGalatasaray'ın istediği santrfor ortaya çıktı: Fenerbahçe de devreye girmiş

Başkan Dursun Özbek'le görüşüp, anlaştıklarını belirten Buruk, Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre şunları söyledi:
"Henüz şampiyon olmadık. Önümüzde 3 maçımız kaldı; bu nedenle şampiyonluk kutlamalarını sezon bitimine saklamalıyız. Şu anda önceliğimiz zorlu Samsunspor maçı. Fenerbahçe karşısında alınan farklı galibiyet takıma büyük moral verdi. Başkanımız, yönetimimiz ve oyuncu kadromuzla muhteşem bir aile olduk. Başkanımız ve yönetimimiz her konuda destek. Gelecek sezon da çalışmam konusunda anlaşmaya vardık.”

"İSTİKRARI DEVAM ETTİRMELİYİZ"

Buruk, şöyle devam etti:
“Hedefimiz, ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde daha üst seviyelerde temsil etmek. Yeni sezon transferleri için scout ekibimizle birlikte çok hassas şekilde çalışıyoruz. Sürpriz isimler var. Taraftarlarımızın ve ülke futbol severlerinin alkışlayacağı bir futbol oynayarak Şampiyonlar Ligi’nde istikrarı devam ettirmeliyiz. Bunu başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

