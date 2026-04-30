Galatasaray'ın istediği santrfor ortaya çıktı: Fenerbahçe de devreye girmiş

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Sarı kırmızılıların yeni sezon için istediği santrforun belli olduğu, hatta kulübüne şartları bile sorduğu ileri sürüldü.

Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği oyuncunun Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım olduğu iddia edildi.

23 yaşındaki oyuncuyla ilgili gelişmeleri aktaran gazeteci İbrahim Seten, 343 Digital Youtube kanalında dikkat çeken iddialarda bulundu.



Seten, futbolcu için Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini söyledi.

"BAŞAKŞEHİR UCUZA BIRAKMAYACAK"

Seten, şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray, Bertuğ Yıldırım konusunda nabız yoklamış. Oyuncuyu almak istiyorlar ancak şu anda şartlarını sormuşlar.

Başakşehir tarafı, 'Çift haneli rakamın altına vermeyiz' diyor. Fenerbahçe'nin de oyuncuya ilgisi var ancak Başakşehir, oyuncuyu ucuza bırakacak gibi görünmüyor."