Ülker duyurdu: Serdar Bilgili Türkiye'ye getirdi

Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Serdar Bilgili'nin sahibi olduğu Bilgili Holding'in ABD'den özel ödülü Türkiye'ye getirdiği ortaya çıktı. Ülker, "Global Residential Leadership Conference'ta, Bilgili Holding’e ait The Ritz-Carlton Residences İstanbul projesi, özel ödülü Türkiye’ye getirdi" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Serdar Bilgili'nin sahibi olduğu Bilgili Holding, Türkiye’de bir ilke imza atmış ve Avrupa’nın ilk otelsiz rezidansını İstanbul’a getirmişti. Beşiktaş Kulübünün eski Başkanı Serdar Bilgili’nin şirketi Bilgili Holding’in getirdiği bu proje, ilk özel ve küresel ödülünü de aldığı ortaya çıktı.
Kerim Ülker'in Patronlar Dünyası'ndaki haberine göre; geçtiğimiz hafta ABD Kaliforniya’daki Santa Barbara kentinde düzenlenen 2026 Global Residential Leadership Conference'ta Bilgili’nin projesi “The Ritz-Carlton Residences İstanbul” Özel İşletme Ödülü’nü kazandı.

Serdar Bilgili 350 milyon dolar aldı: Dünya finaline çıkardıSerdar Bilgili 350 milyon dolar aldı: Dünya finaline çıkardı

Ülker, yazısında Bilgili Grubu’nun CEO’su Sinan Temo'nun sözlerine de yer verdi. Temo, "The Ritz-Carlton Residences İstanbul, Bilgili Holding'in gayrimenkule bakış açısını en saf haliyle yansıtan bir proje. Avrupa'nın ilk otelsiz Ritz-Carlton Residences'ını hayata geçirdiğimizde, dünyaca ünlü bir markanın ilk rezidans projesi için İstanbul'u seçmesinin ne anlama geldiğini biliyorduk. Bu, yalnızca bir gayrimenkul kararı değil, İstanbul'a duyulan güvenin ve bu şehrin küresel lüks yaşam sahnesindeki yerinin tesciliydi” dedi.

"ALDIĞIMIZ ÖDÜLLER BUNUN MEYVESİ"

Temo şöyle devam etti:
“Attığımız adımda Türkiye’de sektörümüzün gelişmesi, daha da büyümesi için adına atılan adımların sonuçlarını görüyoruz. Aldığımız ödüller, kazandığımız başarılar bunun meyvesi. Dünyanın farklı coğrafyalarına yayılan, 40 binden fazla insana istihdam sağlayan Ritz-Carlton markasının global ağı içinde gerçekleştirilen bağımsız değerlendirmede müşteri memnuniyetinde dünya genelinde üçüncü sıraya yükseldiğimizi öğrendik. Bu ödülü gerçekten anlamlı kılan arkasındaki tablo, yüzde doksanı aşan doluluk oranı ve dünyanın dört bir yanından, farklı kültürlerden, farklı dillerden insanların bu çatı altında bir arada yaşamayı tercih etmesi.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Spor
FIFA'dan Milli takım ve Süper Lig'i etkileyecek kural değişikliği
FIFA'dan Milli takım ve Süper Lig'i etkileyecek kural değişikliği
Alperen Şengün LeBron James'i çıldırttı: Üzerine yürüdü küfür etti
Alperen Şengün LeBron James'i çıldırttı: Üzerine yürüdü küfür etti
Galatasaray'ın eski oyuncusu Fenerbahçe'den rüzgar gibi geçti
Galatasaray'ın eski oyuncusu Fenerbahçe'den rüzgar gibi geçti