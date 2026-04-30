Ülker duyurdu: Serdar Bilgili Türkiye'ye getirdi

Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Serdar Bilgili'nin sahibi olduğu Bilgili Holding, Türkiye’de bir ilke imza atmış ve Avrupa’nın ilk otelsiz rezidansını İstanbul’a getirmişti. Beşiktaş Kulübünün eski Başkanı Serdar Bilgili’nin şirketi Bilgili Holding’in getirdiği bu proje, ilk özel ve küresel ödülünü de aldığı ortaya çıktı.

Kerim Ülker'in Patronlar Dünyası'ndaki haberine göre; geçtiğimiz hafta ABD Kaliforniya’daki Santa Barbara kentinde düzenlenen 2026 Global Residential Leadership Conference'ta Bilgili’nin projesi “The Ritz-Carlton Residences İstanbul” Özel İşletme Ödülü’nü kazandı.

Ülker, yazısında Bilgili Grubu’nun CEO’su Sinan Temo'nun sözlerine de yer verdi. Temo, "The Ritz-Carlton Residences İstanbul, Bilgili Holding'in gayrimenkule bakış açısını en saf haliyle yansıtan bir proje. Avrupa'nın ilk otelsiz Ritz-Carlton Residences'ını hayata geçirdiğimizde, dünyaca ünlü bir markanın ilk rezidans projesi için İstanbul'u seçmesinin ne anlama geldiğini biliyorduk. Bu, yalnızca bir gayrimenkul kararı değil, İstanbul'a duyulan güvenin ve bu şehrin küresel lüks yaşam sahnesindeki yerinin tesciliydi” dedi.

"ALDIĞIMIZ ÖDÜLLER BUNUN MEYVESİ"

Temo şöyle devam etti:

“Attığımız adımda Türkiye’de sektörümüzün gelişmesi, daha da büyümesi için adına atılan adımların sonuçlarını görüyoruz. Aldığımız ödüller, kazandığımız başarılar bunun meyvesi. Dünyanın farklı coğrafyalarına yayılan, 40 binden fazla insana istihdam sağlayan Ritz-Carlton markasının global ağı içinde gerçekleştirilen bağımsız değerlendirmede müşteri memnuniyetinde dünya genelinde üçüncü sıraya yükseldiğimizi öğrendik. Bu ödülü gerçekten anlamlı kılan arkasındaki tablo, yüzde doksanı aşan doluluk oranı ve dünyanın dört bir yanından, farklı kültürlerden, farklı dillerden insanların bu çatı altında bir arada yaşamayı tercih etmesi.”