Galatasaray'ın eski oyuncusu Fenerbahçe'den rüzgar gibi geçti

Fenerbahçe, sezon başında Göztepe'den transfer ettiği genç voleybolcu Sude Hacımustafaoğlu ile yollarını ayırdı.

Sude Hacımustafaoğlu'nun Voleybolun Sesi'ndeki habere göre Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni takımı Vestel Manisa Büyükşehir Belediye Spor'la anlaştığı belirtildi.

GALATASARAY'DA DA OYNAMIŞTI

Smaçör olarak görev yapan 1.80 boyundaki Sude Hacımustafaoğlu, Galatasaray altyapısında yetişti. 2021-2026 yılları arasında ise Galatasaray'ın A takımı kadrosunda yler aldı.

2022 - 2023 sezonunda Yeşilyurt forması giyen Sude Hacımustafaoğlu, dana sonra İzmir temsilcisi Göztepe'de yer aldı.



Genç oyuncu geçen sezonun başında ise Fenerbahçe'ye imza attı.

Ancak sarı lacivertli takımda kalıcı olamayan Sude Hacımustafaoğlu, Vodafone Sultanlar Ligi'nde yeni sezonda Vestel Manisa Büyükşehir Belediye Spor formasını giyecek.

Sude, 2020 yılında gençlerde Avrupa Şampiyonu olan milli takımda da yer almıştı.