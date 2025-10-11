Okan Buruk aradığı stoperi buldu: Hemen alınmasını istedi

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ara transfer için de çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un ara transferde öncelikle stoper istediği ileri sürüldü.

Fanatik'teki habere göre Fransa'nın Paris Saint Germain takımında oynayan Lucas Beraldo'nun listedeki ilk isim olduğu belirtildi.

Okan Buruk'un 21 yaşındaki futbolcuyu istediği, PSG ile sözleşmesi 2028'e kadar olan oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği ifade edildi.

Beraldo'nun ilk 11'e giremediği, Paris Saint Germain'de bu sezon sadece 5 maçta forma giyebildiği, bu nedenle de sürekli oynayabileceği bir takıma gitmeyi hedeflediği ileri sürüldü.

ALEX DE SOUZA OYNATMIŞTI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'nın Sao Paulo'yu çalıştırdığı dönemde Beraldo da takımdaydı. Alex de Souza, Brezilyalı futbolcuya 13 maçta görev vermişti.

Beraldo, Ocak 20924'te Paris Saint Germain'e transfer olmuştu.