Okan Buruk aradığı stoperi buldu: Hemen alınmasını istedi

Okan Buruk aradığı stoperi buldu: Hemen alınmasını istedi
Yayınlanma:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Paris Saint Germain'in Brezilyalı futbolcusu Lucas Beraldo'yu istediği ileri sürüldü.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ara transfer için de çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un ara transferde öncelikle stoper istediği ileri sürüldü.

Fanatik'teki habere göre Fransa'nın Paris Saint Germain takımında oynayan Lucas Beraldo'nun listedeki ilk isim olduğu belirtildi.

Okan Buruk'un 21 yaşındaki futbolcuyu istediği, PSG ile sözleşmesi 2028'e kadar olan oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği ifade edildi.

Okan Buruk'a dev zam: Yer yerinden oynayacakOkan Buruk'a dev zam: Yer yerinden oynayacak

Beraldo'nun ilk 11'e giremediği, Paris Saint Germain'de bu sezon sadece 5 maçta forma giyebildiği, bu nedenle de sürekli oynayabileceği bir takıma gitmeyi hedeflediği ileri sürüldü.

ALEX DE SOUZA OYNATMIŞTI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'nın Sao Paulo'yu çalıştırdığı dönemde Beraldo da takımdaydı. Alex de Souza, Brezilyalı futbolcuya 13 maçta görev vermişti.

Beraldo, Ocak 20924'te Paris Saint Germain'e transfer olmuştu.

Kaynak:Fanatik

Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
ABD'li dev tahminini değiştirdi! Türkiye enflasyonunu yüksek açıkladı
Spor
Selçuk İnan "Politik cevap vereceğim" diyerek açıkladı
Selçuk İnan "Politik cevap vereceğim" diyerek açıkladı
Adanasporlu futbolcular lokantada rehin kaldı: Kulüp başkanı kayıplara karıştı
Adanasporlu futbolcular lokantada rehin kaldı: Kulüp başkanı kayıplara karıştı