Okan Buruk Ajax maçı öncesi açıkladı: Çok büyük önemi var
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Ajax maçı öncesi rakiplerini değerlendirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Ajax’a konuk olacak. 5 Kasım Çarşamba günü Amsterdam’da oynanacak mücadele saat 23.00’te başlayacak.

Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un açıklamaları şu şekilde:

“Rakibimizin Şampiyonlar Ligi sıralamasındaki yeri bizi ilgilendirmiyor. Rakibimizin bizi ne kadar yenmek isteyeceğini tahmin edebiliyoruz. Bir çıkış maçı olarak gördüklerini biliyoruz. Bunu bilmemiz lazım. Çıkış olarak görüyorlar ve bize karşı en iyi oyunlarını oynamaya çalışacaklar. Bunu düşünerek hazırlanmamız gerekiyor, zaten öyle hazırlandık. Ajax en iyi durumda değil ama önemli oyuncuları var. Şampiyonlar Ligi motivasyonumuzla, son iki maçta 6 puan aldık. Burada alacağımız bir galibiyet, bizi çok farklı yere götürecek. Hem benim hem oyuncularımın hayaller kurabilmesi için bizim için çok büyük önemi var.”

“HEP CESUR OYNADIK YİNE CESUR OYNAYACAĞIZ”

"Cesur oynuyoruz. O cesaretimizden ödün vermedik. 3 maça bakıyoruz, çok fazla gol pozisyonu üreten, gol atan bir Galatasaray var. Son Bodo maçında pozisyon beklentisi olarak Şampiyonlar Ligi'nin üzerinde rakamlara ulaştık. Liverpool maçında 3-4 net pozisyon var. Aynı cesur oyunu sürdürüyoruz. Ajax'a bakınca da bizim için önemli şeylerden biri, rakibimizin son maçlarda yaptıkları top kayıpları. Son maçlarda top kayıpları yapıyorlar ama iyi ayaklara sahipler. Rakibimizin üzerinde planlarımız var. Hep cesur oynadık. Yine cesur oynayacağız, ödün vermeyeceğiz. Kimler oynarsak oynayalım kazanmak istiyoruz. Hiçbir maça beraberlik için çıkmadık. Bu maçta da aynısı olacak. İki maç kazandık. Üçüncü maçı kazanmak istiyoruz. En büyük hedef her takım için ilk 8'e girmek. Bu maç o anlamda bizim için çok kritik. Aynı açıdan Ajax için de kritik. İlk puan ve galibiyetlerini almak istiyorlar. Çok zor bir maç bizi bekliyor."

“HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ”

"Geçen sene buradaki maça ilk 8'i garantilemek için çıktık ama olmadı. Geçen sene daha başarılı bir Ajax vardı. Ama söylediğim gibi, çok büyük şeylerin değiştiğini düşünmüyorum. Bizim daha değişik, tecrübeli bir kadromuz var. Tabii ki eksiklerimiz var. Eksiklerini tamamlayan, öz güvenli bir Galatasaray var. Bunu da göstermek istiyoruz. Aynı kupa da değil, Şampiyonlar Ligi'nin konsantrasyonu çok daha fazla oluyor. Kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimizin ne kadar formda olmasa da iyi oyuncular var ve sahalarında oynuyorlar. En yüksek performansı vermeye çalışacaklar. Son iki maçta en önemli şey, takım olarak hareket etmemizdi. Bunu doğru yaparsak, önemli bir kalitemiz var ve bu da bize galibiyeti getirebilir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

