Obradovic istifa etti

Yayınlanma:
Partizan başantrenörü Zeljko Obradovic, görevinden istifa etti. İstifa kararı kulübün internet sitesinden duyuruldu.

Sırbistan temsilcisi Partizan Basketbol Takımı'nda başantrenör Zeljko Obradovic ile yollar ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcı Obradovic, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

"İSTİFAMI SUNMAM GEREKEN AN GELDİ"

Partizan taraftarlarına kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Obradovic, "4,5 yıl önce sevgili kulübüme döndüm ve sizinle birlikte en güzel hayali yaşamak için yola çıktım. 10 yıl sonra Partizanımızın Avrupa Ligi'nin tekrar parçası olmasını arzuluyor ve hedefliyordum. Bunu hep birlikte başardık. Sevgili kulübümüzün maçları, bunu en çok hak eden sizler sayesinde basketboldan çok daha fazlası haline geldi. Ne yazık ki, bu sezon yaşanan tüm kötü şeylerin sorumluluğunu üstlenip istifamı sunmam gereken an geldi. Kulübümüze destek olan herkese, kulüp başkanına, yönetim kurulu üyelerine, kulübün tüm çalışanlarına, oyunculara, teknik ekibime ve sponsorlara teşekkür ediyorum. Her zaman aranızdan biriyim, sonsuza dek minnettarım." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DÖNEMİYDİ

Daha önce 1991-1993 yıllarında Partizan'ı çalıştıran Sırp başantrenör, 2021'de ikinci kez takımın başına geçmişti.

Galatasaray'da sakatlık: Fenerbahçe derbisinde oynamayacakGalatasaray'da sakatlık: Fenerbahçe derbisinde oynamayacak

OBRADOVIC KİMDİR?

Obradovic, kariyeri boyunca Partizan, Joventut, Real Madrid ve Fenerbahçe'de birer, Panathinaikos'ta 5 olmak üzere Avrupa Ligi'nde 9 kez şampiyonluk elde ederek Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına girdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

