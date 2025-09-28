Nuri Şahin'den mağlubiyet açıklaması

Süper Lig'in 7. haftasında, konuk oldukları Konyaspor'a 2-1 yenilen Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Şahin, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'u tebrik eden Şahin, "İlk yarıdan dolayı hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk yarı istediğimiz hiçbir şeyi ne toplu, ne topsuzu sahaya yansıtamadık. Konyaspor, beklediğimiz ve analiz ettiğimiz gibi oynadı." dedi.

Yedikleri gollerin basit olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki aldığımız önlemleri sahaya yansıtamadık. Topla çok yavaş oynadık. İkinci yarıda, 2-0 geriye girmenin dezavantajıyla biraz daha fazla risk almaya çalıştık.

İkinci yarı takım daha iyi oynadı ama Türkiye liginde 2-0 geriye düştüğün maçları kazanmak veya puan almak gayet zor. İlk yarıda oynadığımız oyun veya oynamadığımız oyun bize burada sıfır puanla evimize dönmeyi uygun gördü."

RECEP UÇAR: ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYET

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktör Recep Uçar ise kariyerinde unutmayacağı maçlardan birini oynadıklarını dile getirdi.

Başakşehir'in, bu ligin en değerli kadrolarından birine sahip olduğunu aktaran Uçar, "Son iki haftada kaybettiğimiz Alanyaspor ve Galatasaray maçlarını telafi etmek için sahaya çıktık. İlk yarıda oyunu kontrol eden biz olduk. Bu oyunu ikinci yarıda da devam ettirmek istedik. Bardhi'nin kırmızı kartla oyundan atılması bizi zor duruma soktu. Bizim için çok değerli bir galibiyet." diye konuştu.

Uçar, son yarım saat oyuna giren oyuncularıyla kaleyi cansiparane savunduklarını anlatarak, çok anlamlı bir galibiyet aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

