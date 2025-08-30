Novak Djokovic hata yapmadı

Novak Djokovic hata yapmadı
Yayınlanma:
ABD Açık heyecanı dördüncü tur ile devam ederken Novak Djokovic ve Aryna Sabalenka hata yapmadı.

New York kentinde düzenlenen ABD Açık Grand Slam'in altıncı gününde Belarus raket Sabalenka, 2021 ABD Açık yarı finalinde kendisini eleyen Kanadalı Leylajh Fernandez ile karşılaştı

SON ŞAMPİYON YOLUNA DEVAM ETTİ

Son şampiyon Sabalenka, rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek dördüncü tur biletini aldı.

4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, Belarus Victoria Azarenka'yı 6-1 ve 7-5, 5 numaralı seribaşı Rus Mirra Andreeva da Taylor Towssend'i 7-5 ve 6-2'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

7 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini, Çek Marketa Vondrousova'ya 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0, 10 numaralı seribaşı ABD'li Emma Navarro da Çek Barbora Krejcikova'ya 6-4, 4-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

DJOKOVIC DE DÖRDÜNCÜ TURDA

Tek erkeklerde kariyerinin 25. grand slam zaferini kovalayan 38 yaşındaki Djokovic, Britanyalı Cameron Norrie'yi 6-4, 6-7, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

4 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz de İsviçreli Jerome Kym'i 7-6, 6-7, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Spor
Fikret Orman kızını evlendiriyor: Sırada kendisi mi var?
Fikret Orman kızını evlendiriyor: Sırada kendisi mi var?
Fenerbahçe'de teknik direktör adayı belli oldu: Görüşmeler başladı
Fenerbahçe'de teknik direktör adayı belli oldu: Görüşmeler başladı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu