Nkunku imzayı attı: Forma numarası bile belli oldu

Nkunku imzayı attı: Forma numarası bile belli oldu
Yayınlanma:
Milan, Fransız forvet Nkunku'yu renklerine bağladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, Fransız forvet Christopher Nkunku'yu transfer etti.

İtalyan temsilcisinden yapılan açıklamada, Chelsea forması giyen futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

PARİS SAINT GERMAIN'DE YETİŞTİ

Paris Saint-Germain altyapısından yetişen 27 yaşındaki Nkunku, Fransız ekibiyle 3'ü lig olmak üzere 9, bir sonraki takımı Leipzig ile de iki Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

FORMA NUMARASI DA BELLİ OLDU

2023 yazında Chelsea'ye transfer olan yıldız oyuncu, Londra temsilcisiyle de FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Konferans Ligi'ni kazandı.

Nkunku, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek.

Nkunku ofansif orta saha olarak görev yapıyor. Ayrıca kanatlarda ve santrfor bölgesinde de oynayabiliyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Spor
Fikret Orman kızını evlendiriyor: Sırada kendisi mi var?
Fikret Orman kızını evlendiriyor: Sırada kendisi mi var?
Fenerbahçe'de teknik direktör adayı belli oldu: Görüşmeler başladı
Fenerbahçe'de teknik direktör adayı belli oldu: Görüşmeler başladı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu