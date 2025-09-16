Nijeryalı gazeteci dayanamadı: Fenerbahçe Trabzonspor derbisini paylaştı

Nijeryalı gazeteci dayanamadı: Fenerbahçe Trabzonspor derbisini paylaştı
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi hakem tartışmalarıyla uluslararası gündemde. Nijeryalı gazeteci Buchi Laba'dan derbi paylaşımı geldi.

Süper Lig’in 5. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası futbol kamuoyunda da yankı uyandırdı.
Özellikle hakem Ozan Ergün’ün kararları, spor dünyasında geniş çapta eleştirilirken, Nijeryalı spor gazetecisi Buchi Laba’nın tepkisi dikkat çekti.

Maçın 11. dakikasında Trabzonspor’un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu’nun kafa vuruşuyla ağlara gönderdiği top, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.

buchi-laba-001.jpg
Buchi Laba'dan derbi paylaşımı

Bu karar, hem Türkiye’de hem Nijerya’da büyük tartışma yarattı. Buchi Laba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Premier League hakemlerini taraflı sanıyordum ama Türk Ligi’nde gördüklerim bambaşka.
Bunlar çok daha kötü! Delilik bu! Akıl tutulması yaşanıyor!

ts1-001.png
Paylaşım gündem oldu

Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü’nün maç sonrası yaptığı “Hakem taraf değiştirdi” açıklaması, Buchi Laba’nın tepkisini daha da sertleştirdi. Nijeryalı gazeteci, bu sözlere yalnızca “Neeee?” diyerek yanıt verdi.

AFRİKA BASINI DA ELE ALDI

Onuachu’nun Nijeryalı olması nedeniyle, bu tartışma Nijerya’da da geniş şekilde konuşuld.
Afrika futbol medyasında yer alan yorumlar, Türkiye’deki hakem yönetiminin uluslararası düzeyde sorgulanmasına neden oldu. Özellikle VAR kararlarının tutarsızlığı ve kırmızı kart uygulamaları, eleştirilerin merkezinde yer aldı.

