Nihat Özdemir perişan etti: UEFA'ya başvurdular

Yayınlanma:
İspanya futbolunun devi Barcelona, Limak yüzünden maçlarını kendi sahasında oynayamıyor. Barcelona'nın UEFA'ya başvurduğu ortaya çıktı.

İş adamı Nihat Özdemir'in patronu olduğu Limak, İspanyol futbolunun devi Barcelona'nın stadının yenileme işini almıştı.

Barcelona ile sözleşmeyi bizzat Nihat Özdemir giderek Barcelona Başkanı Joan Laporta ile birlikte imzalamıştı.

nihat-ozdemir-barcelona.webp

SÖZLEŞMEDEKİ ŞARTLAR GERÇEKLEŞEMEDİ

Sözleşmeye göre stadyum inşaatı kulübün 125. yıldönümüne (Kasım 2024) 3'te 2 kapasiteyle açılacak, 14 Eylül 2025'te de bitirilecekti.

Ancak sözmleşmedeki şartlar gerçekleşemedi.

"İNŞAAT BİTMEYECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

The Atletic gazetesi, yaptığı haberde inşaatın bitmeyecek gibi göründüğünü yazdı.

Stadın yetişmemesi nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu Barcelona'nın LaLiga'daki ilk 3 maçını deplasmanda oynattı.

UEFA'YA BAŞVURDULAR

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarını da deplasmanda oynamak için UEFA'ya başvuruda bulunduğu ve cevap beklendiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

