Nihat Kahveci utancını gizleyemedi
Yayınlanma:
A Milli Futbol Takımı'nın İspanya karşısında aldığı 6-0'lık ağır yenilgi, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci İspanya maçın sonrası canlı yayında adeta isyan etti.

Kontraspor YouTube kanalında maçı değerlendiren Kahveci, hem teknik hem psikolojik açıdan sert eleştirilerde bulundu.

Maçın başlangıcından itibaren sahadaki performansı “felaket” olarak nitelendiren Kahveci, “İspanya çok iyi takım ama bu kadar fark olur mu? 10 gol atsalar neden attı demem. İyi kulüplerde iyi oyuncularımız var ama sahada ne var? Bu kadar seviye farkı yoktu” diyerek takımın sahadaki varlığını sorguladı.

YAMAL GOL ATAMADI

Kahveci, İspanya’nın orta saha oyuncuları Pedri ve Mikel Merino’nun toplamda 5 gol atmasına dikkat çekerek, “Yamal büyük topçu ama gol atmadı. 18 yaşında inanılmaz bir yetenek. Dünya onun doğum gününü konuşuyor ama sahada savunmaya yardım ediyor. Bizde bu mücadele eksikti” ifadelerini kullandı.

UTANÇ VERİCİ

Kaleci Uğurcan Çakır’ın performansını savunan Kahveci, “6 gol yedi ama daha ne kadar kurtarsın? Bu kadar pozisyon vereceğimizi düşünmezdim. Kaçırdıklarını atsalar 10 olurdu. Yenilmek var, yenilmek var. Bu utanç verici bir mağlubiyet” diyerek savunma zaaflarına dikkat çekti.

Maçın ardından tribünlerin tepkisine de değinen Kahveci, “Seyirciye helal olsun. 5’ten sonra ufak bir ıslık oldu, ona da bir şey diyemezsin. Bugün beni üzen, aciz bir futbol olmasıydı. Birincilik bitti, artık grup ikinciliği için sahaya çıkmalıyız” diyerek takımın mental olarak toparlanması gerektiğini vurguladı.

