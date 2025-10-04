Nefes kesen derbi berabere bitti

Nefes kesen derbi berabere bitti
Yayınlanma:
U19 PAF Ligi 8. hafta maçında Galatasaray U19 ve Beşiktaş U19 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

U19 PAF Ligi 8. hafta mücadelesinde Galatasaray U19 ve Beşiktaş U19 takımları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

DERBİDE KAZANAN ÇIKMADI

U19 derbisinde kazanan çıkmadı ve maç 1-1 berabere tamamlandı.

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadıNefes kesen maçta kazanan çıkmadı

Galatasaray U19, 38. dakikada Berk Kızıldemir'in golüyle 1-0 öne geçti.

42. dakikada penaltı kazanan Galatasaray'da topun başına geçen Çağrı Hakan Balta, penaltıyı kaçırdı ve derbinin ilk yarısı Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

Derbinin 78. dakikasında sahneye çıkan Ozan Sevim, Beşiktaş'a beraberliği getiren golü attı.

PUAN DURUMLARI

Bu sonuçla Galatasaray U19, 13 puana yükseldi ve 7. sırada yer aldı.

Beşiktaş U19 ise 16 puanla 3 sıraya yerleşti.

Galatasaray bir sonraki maçında Başakşehir U19, Beşiktaş Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Spor
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı