Nefes kesen derbi berabere bitti
U19 PAF Ligi 8. hafta mücadelesinde Galatasaray U19 ve Beşiktaş U19 takımları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.
DERBİDE KAZANAN ÇIKMADI
U19 derbisinde kazanan çıkmadı ve maç 1-1 berabere tamamlandı.
Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı
Galatasaray U19, 38. dakikada Berk Kızıldemir'in golüyle 1-0 öne geçti.
42. dakikada penaltı kazanan Galatasaray'da topun başına geçen Çağrı Hakan Balta, penaltıyı kaçırdı ve derbinin ilk yarısı Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.
Derbinin 78. dakikasında sahneye çıkan Ozan Sevim, Beşiktaş'a beraberliği getiren golü attı.
PUAN DURUMLARI
Bu sonuçla Galatasaray U19, 13 puana yükseldi ve 7. sırada yer aldı.
Beşiktaş U19 ise 16 puanla 3 sıraya yerleşti.
Galatasaray bir sonraki maçında Başakşehir U19, Beşiktaş Gençlerbirliği ile karşılaşacak.