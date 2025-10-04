Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı
Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Alanyaspor'u konuk etti.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Alanyaspor, 14. dakikada Ianis Hagi'nin frikikten attığı şık golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı Alanyaspor üstünlüğü ile tamamlandı.
Bülent Bölükbaşı: Her şeye bu kadar burnunu sokan VAR olduğu sürece...
66. dakikada Gençlerbirliği, Zuzek'in golüyle maça dengeyi getirdi.
69. dakikada Ui-Jo'nun golüyle Alanyaspor yeniden öne geçti.
Gençlerbirliği, 76. dakikada Niang'ın penaltı golüyle maça dengeyi getirdi ve maç 2-2 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada konuk ekip Corendon Alanyaspor öne geçti. Zuzek'in, İbrahim Kaya'ya yaptığı müdahale sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına Ianis Hagi geldi. Kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı frikikte topu sağ üst köşeden ağlara gönderen Hagi, babası Gheorghe Hagi'yi hatırlatan bir gol attı.
25. dakikada Pereira'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
35. dakikada Niang'ın ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
Kaynak:Haber Merkezi / AA