NBA'de bahis skandalı: Ünlü koç ve yıldız oyuncu tutuklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Basketbol dünyası NBA'deki bahis skandalı ile çalkalanıyor. Ünlü koç Chauncey Billups ve yıldız basketbolcu Terry Rozier tutuklandı.

FBI’ın spor bahislerine yönelik yürüttüğü soruşturma, NBA camiasında şok etkisi yarattı.
ESPN ve NBC News’in aktardığı bilgilere göre 6 kişi tutuklandı!

terry-rozier.webp
Terry Rozier tutuklandı

ESPN’in haberine göre Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups ve Miami Heat'in guardı Terry Rozier, FBI'ın spor bahisleri soruşturması kapsamında perşembe sabahı erken saatlerde tutuklandı.

chauncey-billups.jpeg
Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups tutuklandı

ŞÜPHELİ MAÇLAR İNCELENİYOR

Soruşturma, NBA’deki bazı maçlara yönelik şüpheli bahis hareketlerini inceliyor.

FBI, Terry Rozier'i tutukladıktan sonra bu görüntüler tekrardan gündem oldu:

Soruşturmanın merkezinde, 23 Mart 2023’te oynanan Charlotte Hornets – New Orleans Pelicans maçı yer alıyor.

nbabahis.jpg
İşte şüpheli maç

OLAĞAN DIŞI İSTATİSTİK

Rozier’in istatistiklerine yönelik olağan dışı bahis ilgisi tespit edildi:

Bir profesyonel bahisçi, 46 dakika içinde 13.759 dolar değerinde 30 ayrı bahis yaptı.

Bahislerin çoğu, Rozier’in sayı, ribaund ve asistlerine 'alt' yönünde geldi.

Bahis siteleri, bu olağan dışı hareketlilik nedeniyle Rozier’e bahis açmayı durdurdu.

FBI'DEN AÇIKLAMA

New York Doğu Bölgesi ve FBI Direktörü Kash Patel, soruşturmanın devam ettiğini ve önümüzdeki saatlerde başka tutuklamaların da açıklanacağını duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

