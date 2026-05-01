Napoli'den Galatasaray'a bir transfer daha: O da geliyor

Galatasaray, şampiyonluk için gün sayarken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı kırmızılıların Napoli'den bir transfer daha yapmaya hazırlandıkları ortaya çıktı.

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayarken, gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını da sürdürüyor.
Sarı kırmızılıların hedefindeki bir isim daha ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Victor Osimhen ve Noa Lang'tan sonra İtalya'nın Napoli takımından bir transfer daha yapmaya hazırlandığı belirtildi.

SIRA FRANK ANGUİSSA'DA

İtalyan basınından Tuttosport'ta çıkan habere göre Galatasaray, Napoli'nin defansif orta sahası Frank Anguissa'yı almak istiyor.
Haberde Galatasaray'ın Napoli'den Victor Osimhen ve Noa Lang'ı aldığı hatırlatıldı, şimdi de sıranın Anguissa'da olduğu vurgulandı.
30 yaşında 1.84 boyundaki Kamerunlu oyuncu bu sezon 21 maçta oynadı, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
5 sezondur Napoli forması giyen oyuncu, İngiltere'nin Fulham takımından transfer edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

