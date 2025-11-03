Namet Ateş veda etti: "Yüreğimin bir parçasını bırakarak" diyerek gitti

Namet Ateş veda etti: "Yüreğimin bir parçasını bırakarak" diyerek gitti
Yayınlanma:
Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş görevinden ayrıldı. Ateş, bir de açıklama yaptı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son maçında deplasmanda Karaman FK'ya 2-0 yenilen Altınordu'da teknik direktör Namet Ateş görevinden ayrıldı.

Altınordu, 10 maçta 4 beraberlik alırken, 6 maçta yenildi. Henüz galibiyeti bulunmayan İzmir ekibi, 4 puanla 19 takımlı grupta düşme hattında 18. sırada bulunuyor.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ BAŞARILAR DİLEDİ

Altınordu'nun başarısız sonuçlarının ardından teknik direktör Namet Ateş, görevinden istifa etti.

Altınordu tesisleri değiştirdiAltınordu tesisleri değiştirdi

Bir de açıklama yapan Namet Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sezon Altınordu'da harika işler yaptık. Bu sezon kötü bir başlangıç oldu. Yeni bir anlayış ve davranışa takımın ihtiyacı olduğunu düşünüp istifa ediyorum. Yüreğimin bir parçasını bırakarak Altınordu ailesine şükranlarımı sunar, başarılar dilerim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
Spor
Bilal 33 yaşında anjiyo oldu
Bilal 33 yaşında anjiyo oldu
Süper Lig'in eski yıldızı gözaltına alındı: Ters kelepçe taktılar
Süper Lig'in eski yıldızı gözaltına alındı: Ters kelepçe taktılar
Fenerbahçe'de imzalar atıldı: Sadettin Saran söz verdi
Fenerbahçe'de imzalar atıldı: Sadettin Saran söz verdi