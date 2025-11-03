Namet Ateş veda etti: "Yüreğimin bir parçasını bırakarak" diyerek gitti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son maçında deplasmanda Karaman FK'ya 2-0 yenilen Altınordu'da teknik direktör Namet Ateş görevinden ayrıldı.

Altınordu, 10 maçta 4 beraberlik alırken, 6 maçta yenildi. Henüz galibiyeti bulunmayan İzmir ekibi, 4 puanla 19 takımlı grupta düşme hattında 18. sırada bulunuyor.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ BAŞARILAR DİLEDİ

Altınordu'nun başarısız sonuçlarının ardından teknik direktör Namet Ateş, görevinden istifa etti.

Bir de açıklama yapan Namet Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sezon Altınordu'da harika işler yaptık. Bu sezon kötü bir başlangıç oldu. Yeni bir anlayış ve davranışa takımın ihtiyacı olduğunu düşünüp istifa ediyorum. Yüreğimin bir parçasını bırakarak Altınordu ailesine şükranlarımı sunar, başarılar dilerim."