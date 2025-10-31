Altınordu tesisleri değiştirdi

2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, antrenman tesislerini değiştirdi.

SELÇUK İSMET ORHUNBİLGE TESİSLERİ'NDE GERİ DÖNDÜ

İlk etapta akademi takımları için inşa edilen Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde 2023-24 sezonundan bu yana hem antrenman yapıp hem resmi maçlarını oynayan kırmızı-lacivertliler, bu tesisin Futbol Federasyonu'na satış gündemi sonrası yeniden Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'ne döndü. A takımın bir süredir çalışmalarını Selçuk'ta sürdürdüğü öğrenildi.

TURNUVA DA BU TESİSTE YAPILDI

Son olarak Altınordu Futbol Okulu Turnuvası da yine İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleşti.

Toplam 7 sahanın bulunduğu İsmet Orhunbilge Tesisleri'ni sezon başında kiralayan 3'üncü Lig temsilcisi Söke 1970'in de tesisi kullanmaya devam ettiği bildirildi. Öte yandan pazar günü deplasmanda Karaman FK ile karşılaşacak Altınordu'da U17 Milli Takımı'na davet edilen stoper Bilal Demirağ forma giyemeyecek.