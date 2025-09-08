Mustafa Kaplan'ın görevine son verildi

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.

''TEK TARAFLI OLARAK FESHEDİLMİŞTİR''

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile olan sözleşme tek taraflı olarak feshedilmiştir. Sayın Kaplan'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2. LİG'DE 1 PUAN ALABİLDİ

Nesine 2. Lig'in ilk 3 haftasında Beyaz Grup'ta 1 puan alan MKE Ankaragücü, son maçında Seza Çimento Elazığspor'a 4-1 yenilmişti.

Lige 1-1'lik 24 Erzincanspor beraberliği ile başlayan Ankaragücü, daha sonra Adana 01 FK'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Başkent ekibi, 21 Eylül Pazar günü Beyoğlu Y. Çarşı deplasmanına çıkacak.