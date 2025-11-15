Mustafa Denizli TFF'ye sert çıktı: Bu işler çocuk oyuncağı değil

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Mustafa Denizli, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) bahis soruşturması nedeniyle sert bir dille eleştirdi.

Denizli, Aydınlık'taki habere göre şunları söyledi:

“Futbolcuların ve hakemlerin bahis oynadığına dair listeler açıklanıyor ama daha sonra bu insanların suçsuz olduğu ortaya çıkıyor. Bu süreç hiç sağlıklı ilerlemiyor. İnsanların ismi çıktıktan sonra aklanmaları bir şeyi değiştirmiyor. Kamuoyu önünde suçlu sınıfına giriyorlar bir kere. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Senin elinde delil olur, her şey olur açıklarsın. Pardon demek sizi kurtarmaz. Çıkıp TFF Başkanı bu işlerle bağlantısı olmayan futbolcular için özür dileyecek mi? Özür dilese bile kabul olacak mı? Şu saatten sonra özür dilemek neyi kurtarır?

TFF'nin bahis skandalında gizlediklerini Cemal Ersen açıkladı: Bürokratlar ve yaşadığı ülkede bahisci olan milli oyuncu kim?

"ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTIRDILAR"

Bir hışımla başladılar ama adı geçen kişilerin yüzde 30’unun bu işlerle alakasının olmadığı ortaya çıktı. Bu inşaların onuru, ailelerinin gururu ne olacak? Hiçbir şey yapmadıysa bundan sonra oynayacağı veya yöneteceği maçlarda bu futbolcuların, hakemleri n karşılaşacakları tepkinin bir maddi karşılığı olabilir mi? Süreç ‘Türk futbolunda temizlik oluyor.’ denilerek geldi. Ama işler hiç de öyle ilerlemiyor. Ellerine yüzlerini bulaştırdılar.

Türkiye’de yüzlerce, binlerce bahis baronu var. Herkesin telefonuna bunların mesajları, reklamları geliyor. Devlet bunlarla nasıl baş edemiyor anlaşılır gibi değil?”