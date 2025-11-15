Mustafa Denizli TFF'ye sert çıktı: Bu işler çocuk oyuncağı değil

Mustafa Denizli TFF'ye sert çıktı: Bu işler çocuk oyuncağı değil
Yayınlanma:
Türk futbolunun efsane teknik direktörü Mustafa Denizli, TFF'yi bahis soruşturması nedeniyle eleştirdi.

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Mustafa Denizli, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) bahis soruşturması nedeniyle sert bir dille eleştirdi.

Denizli, Aydınlık'taki habere göre şunları söyledi:

“Futbolcuların ve hakemlerin bahis oynadığına dair listeler açıklanıyor ama daha sonra bu insanların suçsuz olduğu ortaya çıkıyor. Bu süreç hiç sağlıklı ilerlemiyor. İnsanların ismi çıktıktan sonra aklanmaları bir şeyi değiştirmiyor. Kamuoyu önünde suçlu sınıfına giriyorlar bir kere. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Senin elinde delil olur, her şey olur açıklarsın. Pardon demek sizi kurtarmaz. Çıkıp TFF Başkanı bu işlerle bağlantısı olmayan futbolcular için özür dileyecek mi? Özür dilese bile kabul olacak mı? Şu saatten sonra özür dilemek neyi kurtarır?

TFF'nin bahis skandalında gizlediklerini Cemal Ersen açıkladı: Bürokratlar ve yaşadığı ülkede bahisci olan milli oyuncu kim?TFF'nin bahis skandalında gizlediklerini Cemal Ersen açıkladı: Bürokratlar ve yaşadığı ülkede bahisci olan milli oyuncu kim?

"ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTIRDILAR"

Bir hışımla başladılar ama adı geçen kişilerin yüzde 30’unun bu işlerle alakasının olmadığı ortaya çıktı. Bu inşaların onuru, ailelerinin gururu ne olacak? Hiçbir şey yapmadıysa bundan sonra oynayacağı veya yöneteceği maçlarda bu futbolcuların, hakemleri n karşılaşacakları tepkinin bir maddi karşılığı olabilir mi? Süreç ‘Türk futbolunda temizlik oluyor.’ denilerek geldi. Ama işler hiç de öyle ilerlemiyor. Ellerine yüzlerini bulaştırdılar.

Türkiye’de yüzlerce, binlerce bahis baronu var. Herkesin telefonuna bunların mesajları, reklamları geliyor. Devlet bunlarla nasıl baş edemiyor anlaşılır gibi değil?”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Spor
A Milli Takım'da Bulgaristan maçına saatler kala 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da Bulgaristan maçına saatler kala 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan İrfan Can açıklaması
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan İrfan Can açıklaması