Mustafa Denizli: Galatasaray 2026 kadar oynasa kazanamaz

Yayınlanma:
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint - Gilloise karşısında aldığı sürpriz mağlubiyet sonrası Mustafa Denizli’den çarpıcı açıklamalar geldi. Denizli Okan Buruk'u da sert ifadelerle eleştirdi.

Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir fırsatı değerlendiremeyen Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşısında beklenmedik bir yenilgi aldı. HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, maçın ardından yaptığı değerlendirmelerde hem oyuncuların performansını hem de teknik direktör Okan Buruk’un hedeflerini sert sözlerle eleştirdi.

2024/11/07/hbgs.jpg

"2026'YA KADAR KAZANMA ŞANSI YOKTU"

Denizli, Galatasaray’ın sahadaki etkisiz oyununa dikkat çekerek, “Bu maç 2026’ya kadar oynansa Galatasaray’ın kazanma şansı yoktu. Bu oyunla kazanması mümkün değil. Puan alması bile sürpriz olurdu” ifadelerini kullandı.

2025/09/25/mustafadenizli.jpg
Mustafa Denizli Galatasaray'ın yıldızlarını eleştirdi

YILDIZLARI TOPA TUTTU

Deneyimli teknik adam Denizli, özellikle Sarı Kırmızılı takımın yıldız oyuncularını eleştirdi.

İlkay Gündoğan’ın etkisiz performansını “İlk kez böyle gördüm” sözleriyle yorumlayan Mustafa Denizli, Leroy Sane’nin oyuna katkı vermediğini, Icardi’nin ise sahada temposuz kaldığını belirtti. Denizli ayrıca, Barış Alper’in çabasına rağmen takımın genel olarak üretkenlikten uzak olduğunu vurguladı.

OKAN BURUK'A: BÖYLE HEDEF OLMAZ

Denizli, teknik direktör Okan Buruk’un maç öncesi yaptığı “Hedef ilk 24” açıklamasını da eleştirdi. “Okan Buruk, maçtan önce basın toplantısında 'Hedef ilk 24' diyor. Böyle bir hedef olmaz, hedef en yukarısıdır. Dağa tırmanırken ortasına tırmanmazsın, dağın tepesine çıkmak için tırmanırsın. Varırsın varmazsın önemli değil. Bir hedef koyarsın varamazsın. Ortalarda bir hedef olmaz. İlk 24 diye bir hedef olmaz. Zaten ilk 8 için son derece avantajlı durumdaydın” diyerek Galatasaray’ın daha büyük hedefler koyması gerektiğini söyledi.

Galatasaray’ın Liverpool ve Ajax gibi devleri yenmesine rağmen Union Saint-Gilloise karşısında yaşadığı bu mağlubiyet, hem taraftarları hem de spor yorumcularını hayal kırıklığına uğrattı. Sarı Kırmızılılarda gözler artık pazartesi oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi.

