Galatasaray'dan derbi öncesi zehir zemberek açıklama: TFF'yi topa tuttu

Galatasaray'dan derbi öncesi zehir zemberek açıklama: TFF'yi topa tuttu
Yayınlanma:
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi öncesi zehir zemberek bir açıklamayla TFF'yi adeta topa tuttu.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi öncesi zehir zemberek bir açıklama yaparak Türkiye Futbol Federasyonu'nu adeta topa tuttu.

Açıklamada Sallai'ye verilen 2 maç cezanın yanı sıra Fenerbahçe kalecisi Ederson'la ilgili karar da eleştirildi.

Sarı kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklama aynen şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 27.11.2025 tarihli kararları, Türk futbolunda dile getirdiğimiz çifte standart, ölçüsüzlük ve uygulama tutarsızlığı sorunlarını bir kez daha görünür kılmıştır.

Oyuncumuz Roland Sallai’ye verilen 2 maç men cezası, oyunun akışı içinde meydana gelen, kasıt unsuru bulunmayan bir pozisyonda olmasına rağmen, üst sınırdan ve en ağır şekilde uygulanmıştır. Başka bir maçta rakip takım oyuncusunun benzer bir hareketine faul bile çalınmaması, verilen cezanın niyetini açık bir şekilde sorgulamaktadır.

Geçtiğimiz hafta oynanan maçta rakip takım kalecisinin tribünlere yönelik tahrik edici hareketi, talimatların açık hükmüne rağmen hiçbir disiplin yaptırımına tabi tutulmamıştır.

Galatasaray'ı Fenerbahçe derbisi öncesi üzecek haberGalatasaray'ı Fenerbahçe derbisi öncesi üzecek haber

Oyuncumuz Mauro Icardi, geçtiğimiz sezonlarda tribünlere çok daha uzak bir pozisyonda olmasına rağmen benzer jestteki eylemi gerekçe gösterilerek PFDK tarafından cezalandırılmıştır.

"HERKES İÇİN ADALET"

Aynı eylemlere farklı yorumlar getiren, emsal kararları hiçe sayan, verdiği cezalarla adaletin kişilere ve kulüplere göre değişmesini isteyenlerin bu sezon da ulaşmak istedikleri hedef bellidir.

2024/11/07/hbgs.jpgBundan yaklaşık 3 sene önce söylediğimizi bir kez daha yüksek sesle tekrar ediyoruz: “Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet!”

Türk futbolunun tek çıkış yolunun eşitlik, tutarlılık ve adalet olduğunu biliyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü, her sezon olduğu gibi mücadelesine, saha içinde, sonuna kadar devam edecektir.

Galatasaray Spor Kulübü"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
Spor
Mustafa Denizli: Galatasaray 2026 kadar oynasa kazanamaz
Mustafa Denizli: Galatasaray 2026 kadar oynasa kazanamaz
Arda Güler Fenerbahçe maçından sonra dayanamadı: Hemen paylaştı
Arda Güler Fenerbahçe maçından sonra dayanamadı: Hemen paylaştı